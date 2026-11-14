Kırıkkale\'de devrilen tırın 37 yaşındaki sürücüsü tedavi altına alındı

Kırıkkale'de devrilen tırın 37 yaşındaki sürücüsü tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü mevkisinde 06 BJA 226 plakalı tır kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada yaralanan 37 yaşındaki sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı tır, Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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