Kırıkkale\'de Dolandırıcı Yakalandı

Kırıkkale'de, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.C. (25) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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