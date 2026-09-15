Kırıkkale'de dronlu denetimde yer değiştiren sürücü ve araç sahibine 240 bin lira ceza

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark edip araçtaki yolcuyla yer değiştiren sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahıllı Kavşağı'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.

İncelemede daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari ceza kesildi.