Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 8 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 8 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kırıkkale\'de düğünlerde havaya ateş açan 8 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 8 şüpheli, merkez ve Keskin ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 10 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 380 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 8 zanlı, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğünlerde havaya ateş açılmasını engellemek ve havaya ateş açanların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Keskin ilçesinde farklı tarihlerdeki düğünlerde A.Y. (57), B.Y. (48), İ.Y. (55), Y.Ö. (25), C.G. (55), Ü.K. (51), N.K. (66) ve M.G'nin (37) havaya ateş açtıkları tespit edildi.

Şüpheliler, merkez ve Keskin ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 10 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ve 380 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 8 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 8 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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