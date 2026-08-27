Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
8 yıl 15 gün hapis cezası bulunan B.D. Kırıkkale’de yakalandı, cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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