Kırıkkale'de Gizli Bölmede 377 Sentetik Hap Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir otomobilin tavan kısmına yapılan gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tavan kısmına yapılan gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki S.Y. (17), E.İ. (18) ve M.B'nin (20) jandarmadaki işlemleri sürüyor.