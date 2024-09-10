Kırıkkale'de Gürültü Kavgasında Av Tüfeği İle Yaralama

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Kırıkkale'de gürültü nedeniyle çıkan kavgada, komşusunu av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Mahallesi'nde aynı binada komşu olan M.D. ile B.S. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.D, komşusu B.S'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Hastaneye kaldırılan B.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.