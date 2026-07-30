Kırıkkale'de İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Kırıkkale\'de İçme Suyu Hatları Yenileniyor
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Kırıkkale Belediyesi, eski içme suyu hatlarını yenileyerek altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesi eskiyen içme suyu hatlarını yenileriyle değiştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yaylacık Mahallesi'nde sık sık arıza nedeniyle yama ve kazı yapılan bölgelerde altyapı yenileme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Önal, altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgi aldı.

Önal, kırmızı nokta olarak belirlenen içme suyu hatlarının yenileneceğini, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da kaldırım ve sıcak asfalt çalışmasının yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika

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