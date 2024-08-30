Kırıkkale'de Interpol kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

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KIRIKKALE'de Interpol kırmızı bülten ile aranan Avusturya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı H.B., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubeleri, kentteki aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırıkkale'de olduğu belirlenen, Interpol kırmızı bülteni ile aranan Avusturya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı H.B.'nin saklandığı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan H.B., polisteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.