Kırıkkale'de İtfaiye Tatbikatı - Son Dakika
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Kırıkkale'de İtfaiye Tatbikatı

Kırıkkale\'de İtfaiye Tatbikatı

Kırıkkale'de yapılan tatbikatta yangın ve trafik kazasına müdahale eden itfaiye ekipleri başarılı oldu.

28.09.2024 18:46
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Kırıkkale'de itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, ev ve araba yangınına müdahale edildi, halatla yüksekten inme ile trafik kazasında araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, ilk olarak iki itfaiye eri, itfaiye merdivenine çıkarak Türk bayrağı açtı ve yüksekten iniş gerçekleştirdi.

Ardından senaryo gereği trafik kazasında araçlarda sıkışan 2 yaralıyı kurtaran itfaiye ekipleri, araç ve bir evde çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Ayrıca, itfaiye müdürlüğüne ait arama köpeği "İglo"nun gösterisi izlendi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, buradaki konuşmasında, en çok ihtiyaç duyulan zamanda, selde, depremde hep itfaiyenin görüldüğünü söyledi.

İnsanların, canı pahasına bir çabayla çok kısa bir süre içerisinde itfaiyecileri yanlarında gördüğünü aktaran Önal, "Kendi canlarını hiçe sayarlar, kendi canları asla akıllarına gelmez. Hatta ailelerini bile unuturlar. İşte bu teşkilatın, kahramanların adı 'İtfaiye Teşkilatı'dır. Hepsi çok kıymetlidir, çok değerlidir." diye konuştu.

Tatbikata, belediye başkan yardımcıları Ömer Eldemir ve Recep Sefer, il genel meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de İtfaiye Tatbikatı - Son Dakika

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