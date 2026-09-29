Kırıkkale\'de Jandarma, 17 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "gece vakti yağma" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (33) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardındın cezaevine teslim edildi.