Kırıkkale'de Jandarma, 17 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Jandarma, 17 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

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Kırıkkale\'de Jandarma, 17 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı
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Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gece vakti yağma ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından aranırken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "gece vakti yağma" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (33) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardındın cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Jandarma, 17 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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