Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından 51 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından 51 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Kırıkkale\'de jandarma ekipleri tarafından 51 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir aracı durdurarak yapılan aramada, gümrük kaçağı 51 telefon buldu. Sürücü E.Y. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

11.02.2024 12:01
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 51 telefon ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 51 telefon bulundu.

Gözaltına alınan sürücü E.Y. (39) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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