Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Jandarma Moral Gecesi' etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlikte, Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan koro eşliğinde mahalli sanatçılar sahne aldı. Konserin ardından konuşan Vali Mehmet Makas, jandarma ve diğer güvenlik güçlerine teşekkür ederek, devletin varlığının en önemli ispatının bu şerefli üniformayı giyen teşkilat mensupları olduğunu vurguladı. Programa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Vali Makas'ın eşi Elif Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve protokol üyeleri katıldı.

13.06.2024 09:25
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Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Jandarma Moral Gecesi" etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan koro eşliğinde mahalli sanatçılar Nurhan İner ve Bektaş Dolu sahne aldı.

Etkinliğe katılanlar sanatçıların seslendirdiği türkü ve oyun havalarına eşlik etti.

Konserin ardından konuşan Vali Mehmet Makas, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yılını kutlamaktan huzur bulduğunu söyledi.

Huzuru ve güvenliği sağlayan başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerinin önünde saygıyla eğildiklerini aktaran Makas, "Eğer vatandaşın rahat ve müreffeh dolaşmasını, gezmesini sağlayamıyorsanız orada devlet yoktur. Devletin varlığının en önemli ispatı bu şerefli üniformayı giyen teşkilat mensubu kardeşlerimizdir." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de başarılarla dolu köklü bir kadere sahip kahraman Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılını kutlamanın onur ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Programa, AK Parti Kırıkkale Mİlletvekili Mustafa Kaplan, Vali Makas'ın eşi Elif Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, protokol üyeleri, jandarma personeli ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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