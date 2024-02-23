Kırıkkale'de Kaçak Ürün Operasyonunda Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kaçak Ürün Operasyonunda Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de Kaçak Ürün Operasyonunda Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirilirken, 66 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda kaçak sigara, gümrük kaçağı kozmetik ürünleri, kaçak çay ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

23.02.2024 15:19
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirilirken, 66 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 16-22 Şubat'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 341 paket kaçak sigara, 254 gümrük kaçağı kozmetik ürünü, 73,3 kilogram kaçak çay, dedektör, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan hakkında 66 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 802 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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