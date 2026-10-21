Kırıkkale'de kaçan ehliyetsiz sürücü dronla yakalandı, 200 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de kaçan ehliyetsiz sürücü dronla yakalandı, 200 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulamasında aracını durdurup yaya kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan takiple yakalandı. Ehliyetinin daha önce alındığı belirlenen sürücü ile araç sahibine 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasında aracını durdurup yürüyerek kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama levhasını fark eden sürücü, otomobilini durdurduktan sonra aracından inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin dronla yaptığı takip ve yönlendirme sonucu yakalanan sürücünün, ehliyetinin daha önce alındığı tespit edildi.

Sürücü ile araç sahibine 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
KırıkkaleGüvenlikOtomobilTrafikGüncelSuçSon Dakika

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