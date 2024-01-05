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Kırıkkale'de kadınlara şiddetin anatomisi ve çözüm yolları semineri verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de kadınlara şiddetin anatomisi ve çözüm yolları semineri verildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen seminerde, kadınlara güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları konuları anlatıldı. Seminere KADEM Kırıkkale Temsilcisi psikolog Aşkın Taştan, avukat Emine Ezgi Can ve ilahiyatçı Rabia Yüksel konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, yasal hakların aranması, şiddeti fark etme, sorunları çözme ve insan haklarına saygı gibi konular ele alındı.

Kırıkkale\'de kadınlara şiddetin anatomisi ve çözüm yolları semineri verildi
05.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:16
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kadınlara "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu seminer verildi.

Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) Belediye konferans sonunda düzenlenen seminere KADEM Kırıkkale Temsilcisi psikolog Aşkın Taştan, avukat Emine Ezgi Can ve ilahiyatçı Rabia Yüksel konuşmacı olarak katıldı.

Taştan, KADEM olarak yasal hakların aranması için danışmanlık ve hukuki destek verildiğini, güven toplumunun inşa edilmesi, şiddeti fark etmek bunun çözüm yollarına bakmak, fiziksel, ekonomim, cinsel ve psikolojik şiddetin olmadığı toplumda yaşamak ve işler kopma noktasına gelmeden sorunları çözmek gerektiğini ifade etti.

Avukat Can da insanın en önemli hakkının yaşama hakkı olduğunu belirterek, "İnsan onuru ile bağdaşmayacak işkence, eziyet, cinsel saldırı, cinsel taciz gibi durumlarda mağdurun beyanı alınıyor, çelişki olup olmadığı değerlendiriliyor, ona göre cezalandırılıyor. Kasten öldürmede eşe ve eski eşe karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış ceza uygulanıyor." dedi.

İlahiyatçı Yüksel de konuyu dini boyutu ile değerlendirdi.

Programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kaymakam Ali Can Uludağ, kamu kurumu temsilcileri, emniyet mensupları ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
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