Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çelebi'de 13 gün önce kaybolan S.G.Y. için jandarma ve AFAD ekipleri arama yapıyor.

07.10.2024 10:48
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 13 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen S.G.Y'yi arama çalışmaları köy çevresindeki bölgelerde sürüyor.

Jandarma ekipleri, devam eden aramalarda henüz bir ize rastlamadı.

S.G.Y'nin köyde 13 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 4'ü savcılıkça, 2'si de hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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