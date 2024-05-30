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Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde kurulan geçici kurban satış yerleri ve hayvan pazarları ile il içi ve iller arası hayvan sevkiyatı hareketliliğinin başladığı belirtildi.

Bulaşıcı hayvan hastalıkları, salgın ve yetiştirici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Kırıkkale Valiliğince alınan komisyon kararıyla sevkiyatın yoğun olduğu saat ve güzergahlarda denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin günde en az 8 saat rutin denetim yapılan yol kontrol noktalarında Hayvan Sağlığı Şubesi veteriner hekimleri denetimler yapmaktadır. Bu kapsamda, Keskin, Balışeyh ve Delice ilçelerindeki denetim noktalarında eş zamanlı olarak denetimler devam etmektedir."