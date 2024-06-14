Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin memleketlerine gitmek için yola çıkmasıyla Kırıkkale-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor. Araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Polis ve jandarma ekipleri ise kazalara müdahale ediyor ve trafik kontrolleri yapıyor. Sürücüler ve yolcular trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

14.06.2024 15:30
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"Kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, ulaşımda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerleyebeliyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Jandarma ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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