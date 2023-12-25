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Kırıkkale'de Millet Bahçesi Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü - Son Dakika
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Kırıkkale'de Millet Bahçesi Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla Millet Bahçesi içerisinde bulunan işletme binası, Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü. Gençler, merkezde gün boyu ikram, ücretsiz internet, kütüphane, aile ortamında ders çalışma, ücretsiz ulaşım gibi hizmetlerden faydalanabilecek.

Kırıkkale\'de Millet Bahçesi Gençlik Merkezi\'ne dönüştürüldü
25.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:04
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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla Millet Bahçesi içerisinde bulunan işletme binası, Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak kenarındaki Millet Bahçesi'nde manzaraya karşı ders çalışma imkanı bulan gençler, konforlu ortamda zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Kırıkkaleli gençlerin geleceğe daha donanımlı, rahat ve güvenli ortamda hazırlanması amacıyla Millet Bahçesi içerisindeki bir bina gençlere tahsis edildi.

Gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olması amacıyla hizmete açılan Millet Bahçesi Gençlik Merkezi'nin gençlerden ilgi görmesi bekleniyor. Gençler, merkezde gün boyu ikram, ücretsiz internet, kütüphane, aile ortamında ders çalışma, ücretsiz ulaşım gibi hizmetlerden faydalanabilecek.

Kaynak: AA
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