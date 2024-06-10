Kırıkkale'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi. Durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 15:33
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KIRIKKALE'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolunda meydana geldi. A.K.K. idaresindeki 34 EAJ 891 plakalı motosiklet ile B.İ. kontrolündeki 06 AD 7074 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobildeki O.O. ve N.M. yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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