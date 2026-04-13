Kırıkkale'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Şükrü Tunç (73) idaresindeki plakasız motosiklet, Sanayi Mahallesi 1327. Sokak'ta müstakil evin yakınına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tunç'un cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
