Kırıkkale'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A (25) idaresindeki 16 ATL 614 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı Osmangazi Mahallesi yakınlarında M.E'nin kullandığı 37 ABJ 368 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü A.A. ve motosikletteki M.Ö. (25) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?