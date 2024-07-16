Kırıkkale'de Park ve Seyir Halindeki 2 Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Park ve Seyir Halindeki 2 Otomobilde Yangın Çıktı

Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil ile seyir halindeki başka bir otomobilde çıkan yangınlar, araçlarda hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangınlar söndürüldü.

16.07.2024 23:33
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Kırıkkale'de park ve seyir halindeki 2 otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

A.A'ya ait 06 HD 623 plakalı otomobil, Yenimahalle 155. Sokak'ta park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Y.C. idaresindeki 06 GHD 40 plakalı otomobilde de Millet Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Park ve Seyir Halindeki 2 Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Park ve Seyir Halindeki 2 Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
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