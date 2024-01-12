Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 2 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, şok uygulamalar kapsamında durumundan şüphelendikleri B.U.A ve C.A'yı durdurdu.

GBT sorgusunda, B.U.A'nın çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 7 ay, C.A'nın ise 15 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, B.U.A ve C.A cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli de yakalanıp, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.