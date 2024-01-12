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Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 2 hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 2 hükümlüyü yakaladı

Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda polis ekipleri, B.U.A ve C.A isimli hükümlüleri yakaladı. GBT sorgusunda, B.U.A'nın 16 yıl 7 ay, C.A'nın ise 15 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca, 7 şüpheli de tutuklandı.

Kırıkkale\'de polis ekipleri şok uygulamalarda 2 hükümlüyü yakaladı
12.01.2024 - 15:45,
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Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 2 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, şok uygulamalar kapsamında durumundan şüphelendikleri B.U.A ve C.A'yı durdurdu.

GBT sorgusunda, B.U.A'nın çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 7 ay, C.A'nın ise 15 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, B.U.A ve C.A cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli de yakalanıp, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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