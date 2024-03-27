Kırıkkale'de seçimlerde evde sağlık hizmeti için 13 ambulans ve 75 sağlık personeli görev yapacak - Son Dakika
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Kırıkkale'de seçimlerde evde sağlık hizmeti için 13 ambulans ve 75 sağlık personeli görev yapacak

Kırıkkale\'de seçimlerde evde sağlık hizmeti için 13 ambulans ve 75 sağlık personeli görev yapacak

Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak. Seçmenler, müdürlüğün ambulans ve personel hizmetiyle oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

27.03.2024 13:43
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Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde, evde sağlık hizmeti alan, hareket etme zorluğu çeken ve oy kullanma işlemlerini gerçekleştiremeyecek seçmenler, müdürlüğü ait ambulans ve personel hizmetiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.

Pazar günü kentte 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personel sahada görev alacak.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de seçimlerde evde sağlık hizmeti için 13 ambulans ve 75 sağlık personeli görev yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de seçimlerde evde sağlık hizmeti için 13 ambulans ve 75 sağlık personeli görev yapacak - Son Dakika
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