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Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale\'de Siber Suç Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında sosyal medya hesaplarında suç unsuru bulunan ve görevli memura mukavemet suçundan aranan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 ses fişeği ve 2 şarjör ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem başlatılarak, 12 bin 860 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, şüphelilerden biri görevli memura mukavemet suçlamasıyla tutuklandı.

01.02.2024 15:13
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Kırıkkale'de polis ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan ve görevli memura mukavemet suçundan aranan 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 ses fişeği ve 2 şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak, 12 bin 860 lira idari para cezası verildi.

Şüphelilerden biri ayrıca, görevli memura mukavemet suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

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