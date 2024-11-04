Kırıkkale çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Dolmuşçuluk yaptıkları öğrenilen M.Y.E. ile E.Ç. arasında Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, üzerindeki tabancayla M.Y.E'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan M.Y.E, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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