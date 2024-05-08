Kırıkkale\'de Son Bir Haftada 112 Araç Trafikten Men Edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 112 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-7 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 572 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 112 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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