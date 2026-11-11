Kırıkkale'de son yolculuğa uğurlanan işçi Aliağa'daki patlamada hayatını kaybetmişti - Son Dakika
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Kırıkkale'de son yolculuğa uğurlanan işçi Aliağa'daki patlamada hayatını kaybetmişti

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Kırıkkale\'de son yolculuğa uğurlanan işçi Aliağa\'daki patlamada hayatını kaybetmişti
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Aliağa'daki fabrikada dün yaşanan patlama ve yangında hayatını kaybeden işçi Fatih Işık (44) için Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Döndükadın Camisi'ndeki namazın ardından Işık'ın cenazesi Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi Fatih Işık (44), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Fatih Işık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Gündoğdu Mahallesi Döndükadın Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılındı.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ ve vatandaşlar katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Işık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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