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Kırıkkale'de taksici dolandırılmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de taksici dolandırılmaktan kurtuldu

Kırıkkale'de bir taksici, kendisini başkomiser olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından dolandırılmaktan kurtuldu. Taksici, dolandırıcının bankadan kredi çekmesini istemesi üzerine şüphelenerek telefonu kapattı ve polise başvurdu. Dolandırılmaktan kurtulan taksici, olayı anlattı.

Kırıkkale\'de taksici dolandırılmaktan kurtuldu
26.12.2023 - 14:28,
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Kırıkkale'de bir taksici dolandırılmaktan kurtuldu.

Taksici İlyas Gültepe'yi telefonla arayarak kendisini başkomiser olarak tanıtan şüpheli, kentte dolandırıcılık operasyonu başlattıkları bahanesiyle Gültepe'den bankadan kredi çekmesini istedi.

Bankaya giden Gültepe, kredi çekme işlemini yaparken şüphelinin, "Kredi onaylandığı sırada telefonu kapat, biz seni takip ediyoruz" demesinden şüphelenip telefonu kapattı.

Polise başvurarak kendisini dolandırmak isteyen şüpheliden şikayetçi olan Gültepe, AA muhabirine, sabah durakta bulunduğu sırada telefonunun çaldığını söyledi.

Gültepe, "Arayan kişi, 'Dolandırıcı değiliz, bankalarda köstebekler var, bunları çökerteceğiz, senin gibi birkaç arkadaşımızı daha bankalara yönlendirdik' dedi. Sonra bankadan yüksek meblağda kredi çekmemi ve yanımda ikinci bir kişinin olmamasını istedi. Bankaya gelerek 120 bin lira kredi talep ettim. Bu sırada benden hiçbir şey talep etmediler ama dekontun altına nokta koymamı, kredi onayı sırasında da telefonu kapatmamı istedi. Ben orada ayıktım ve parayı alır almaz da doğru emniyete geçtim. Sonra aradılar ama açmadım." dedi.

Kaynak: AA
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Kırıkkale, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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