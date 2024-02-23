Kırıkkale'de tarihi nitelikte 170 sikke ve diğer objeler ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de tarihi nitelikte 170 sikke ve diğer objeler ele geçirildi

Kırıkkale\'de tarihi nitelikte 170 sikke ve diğer objeler ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 170 sikke, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve 14 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

23.02.2024 02:47
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Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 170 sikke, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve 14 obje ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolu mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta ve içerisindeki A.G, Y.T. ve Z.G'nin üzerinde yapılan aramada tarihi nitelikteki 170 sikke, 14 obje, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve tarihi eserleri parlatmada kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de tarihi nitelikte 170 sikke ve diğer objeler ele geçirildi - Son Dakika
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