Kırıkkale\'de TIR\'ın dorsesinde 60,5 kilogram skunk ele geçirildi, 2 tutuklama

KIRIKKALE'de TIR'ın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolunda şüpheli bir TIR'ı durdurdu. Kule vinç demirleriyle yüklü TIR'ın dorsesinde narkotik köpeği 'Adam'ın da katıldığı aramada, 110 paket halinde 60,5 kilogram skunk ele geçirilirken, A.B. ve E.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.