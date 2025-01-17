Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Bahçelievler Mahallesi ile Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin Kavşağı'nda 2 otomobilin çarpışması, KGYS kameralarınca kayda alındı.
Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana gelen 2 ayrı kazada ise otomobillerin çarpıştığı anlara ilişkin kayıtlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS ile Kaydedildi - Son Dakika
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