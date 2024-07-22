Kırıkkale'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Çevreyolu Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı mevkisinde, U.K. (49) ile husumetlisi G.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda G.A, tüfeğiyle ateş açarak U.K'yi vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan U.K, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Ankara'daki bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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