Kırıkkale'de tutuklanan 2 şüphelinin aracında 119,38 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Kırıkkale'de tutuklanan 2 şüphelinin aracında 119,38 gram uyuşturucu bulundu

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Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin aracında narkotik köpeği Thor'un katılımıyla yapılan aramada 119,38 gram uyuşturucu, hassas terazi ve 25 bin lira ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheliler İ.G. ve A.L. gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Thor"un katılımıyla yapılan aramada, 119,38 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKırıkkaleNarkotik3. SayfaGüncelThorSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de tutuklanan 2 şüphelinin aracında 119,38 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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