Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda İ.K. ve F.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte 48,91 gram sentetik uyuşturucu ve 112 sentetik hap ele geçirildi.

İ.K. ve F.E. hakkında adli işlem başlatıldı.