Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 47,87 gram sentetik uyuşturucu ile 179 sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

04.06.2024 09:47
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Kırıkkale'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Mayıs-3 Haziran'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 47,87 gram sentetik uyuşturucu ile 179 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, Kırıkkale, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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