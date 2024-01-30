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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 173,37 gram sentetik uyuşturucu ve 327 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı, diğer 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
30.01.2024 - 13:29,
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 173,37 gram sentetik uyuşturucu ve 327 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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