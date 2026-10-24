Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı, 2 bin 420 hap ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda iki ayrı araçta yapılan aramalarda 2 bin 420 sentetik uyuşturucu hap, 1,35 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan O.K, A.C.U, E.M, M.K. ve D.E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.