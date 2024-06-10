Kırıkkale\'de Yapılan Yol Uygulamasında 40 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç'nin (27) üst aramasında 38 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.