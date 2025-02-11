Kırıkkale'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Aniden bastıran kar ekipleri harekete geçirdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde yollar tamamen karla kapandı. Belediye ve karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji uyarılarında, bölgede kar yağışının gün boyunca devam edeceği belirtildi.