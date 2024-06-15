Kırıkkale'de yol uygulamasında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yol uygulamasında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale'de yapılan yol uygulamasında şüpheli bir otomobilde yapılan aramada 224 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.06.2024 21:35
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Kırıkkale'de yol uygulamasında aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Ekipler, yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda kutu içerisinde 224 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü V.D. (71), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yol uygulamasında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de yol uygulamasında uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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