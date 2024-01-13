 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, tedavi altına alındı. Kazaya müdahale için polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale\'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
13.01.2024 - 00:49,
Abone Ol

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

M.S. idaresindeki 34 BUB 527 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen C.B. kontrolündeki 71 EL 230 plakalı otomobil ve İ.K'nin kullandığı 71 EL 651 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler M.S. ve C.B. ile araçlardaki Z.K. ve M.R.N. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika


01:14
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33
9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor 9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33
AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21
İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu

Son Dakika
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21 İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 8 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu
21:31 İran'ın TÜPRAŞ'ın petrolünü taşıyan gemiye düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 01:57:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement