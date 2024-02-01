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Kırıkkale'deki 192 Okula 'Okulum Temiz Belgesi' Verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'deki 192 Okula 'Okulum Temiz Belgesi' Verildi

Kırıkkale\'deki 192 Okula \'Okulum Temiz Belgesi\' Verildi

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, kentteki 192 okul ve kuruma 'Okulum Temiz Belgesi' verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü'nün protokolü kapsamında belge almaya hak kazanan eğitim kurumları için düzenlenen programda, belgeler okul ve kurum temsilcilerine takdim edildi.

01.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda kentteki 192 okul ve kuruma "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü'nün 2020'den itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan eğitim kurumları için Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, belirlenen şartları yerine getirmeleri dolayısıyla ildeki 192 okul ve kurumun bu belgeyi almaya hak kazandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından okul ve kurumlara belge verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Eğitim Müfettişleri Başkanı Yaşar Erbek, şube müdürleri ile okul ve kurum müdürlerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Türk Standartları Enstitüsü, Kırıkkale, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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