Kırıkkale Kaymakamı 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kaymakam İbrahim Ergin ve beraberindekiler, 15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'ının ailesini ziyaret etti.

Ergin, beraberindeki İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Burhan Kılınç ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Mehmet Çoban ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit polis memuru Alparslan Yazıcı'nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ziyarette bulundu.

Yazıcı'nın annesi Sevim ve babası Hasan Yazıcı'yla bir süre sohbet eden Ergin, ardından şehit Volkan Pilavcı'nın babası Hikmet Pilavcı'yı ziyaret ederek görüştü.

Ziyaretlerde, şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı bir yaşam dileyen Kaymakam Ergin, Türk milleti olarak hainlere ve dış mihrakların uşaklarına karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.