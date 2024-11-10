Kırıkkale'nin Sulu Mağara'sı Doğaseverleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'nin Sulu Mağara'sı Doğaseverleri Ağırlıyor

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki tarihi Sulu Mağara, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Negatif iyonlar sayesinde doğal ağrı kesici etkisiyle bilinen mağara, yürüyüş parkurlarıyla birlikte ziyaretçilerine keyifli bir doğa deneyimi sunuyor.

10.11.2024 18:14  Güncelleme: 18:28
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"Doğal ağrı kesici" etkisiyle biliniyor, tarihi Sulu Mağara'ya ziyaretçi akını

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğaseverler, "doğal ağrı kesici" olarak bilinen 3 katlı ve 285 metre uzunluğundaki tarihi Sulu Mağara'yı ziyaret etti. Ceritkale Kanyonu'nu da gezen doğaseverler, 10 kilometrelik yürüyüş parkurunda keyifli anlar yaşayarak doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme imkanı buldu. Eski Hristiyanlık döneminde kurşun madeni olarak kullanılan, 3 katlı ve 285 metre uzunluğundaki tarihi Sulu Mağara, ziyaretçilerin ilgisini çeken duraklardan biri oldu. Dokusu ve derinliğiyle büyüleyen mağara, doğa tutkunlarını etkiledi. İnsan sağlığına olumlu etkileri olan mağara içerisindeki negatif iyonlar sayesinde solunumu rahatlatan ortam, insanların doğal yaşantıda biriken pozitif iyonları atmasını sağlıyor. İçerisinde barındırdığı hava sayesinde "ağrı kesici" etkisiyle dikkat çeken mağaranın ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 84 nem oranı bulunuyor.

Etkinlik, Sulu Mağara ziyaretinin ardından Ceritkale Kanyonu'nda düzenlenen doğa yürüyüşüyle devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar 4 saat boyunca doğanın eşsiz manzaralarının tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı. Şehrin stresinden uzaklaşma fırsatı bulan doğaseverler, bu etkinlik sayesinde hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Sulu Mağara'nın sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek, " Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı Sulu Mağara'yı görmeye davet ediyorum. Sulu Mağaramız gerçekten görülmeye değer bir yer. Misafir ağırlamada öncü olan Keskin, bu geleneği sürdürüyor" dedi.

Keskin'de yaşayan bir Kırıkkaleli olarak ilk kez Sulu Mağara'yı ziyaret ettiğini ifade eden Eda Subaşı, "Burası çok güzel bir yer. Gelecek hafta ailemi de getirmeyi planlıyorum" dedi. Dağcılardan Ali Çağlayan ise Ceritkale Kanyonu'nun her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu vurguladı.

Yürüyüşe katılan Erol Uca, parkurda yürümekten büyük keyif aldığını ve ilk kez bu alanları keşfettiğini belirtti. Osman Kara ise, "Doğayı çok seviyoruz, parkur harika ve hava da yürüyüş için çok uygun" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Necibe Durudoğan da yaklaşık 10 kilometrelik parkurda arkadaşlarıyla yapılan yürüyüşün oldukça keyifli geçtiğini ve kanyona yaklaştıkça manzaranın daha da güzelleştiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'nin Sulu Mağara'sı Doğaseverleri Ağırlıyor - Son Dakika

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