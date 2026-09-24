Kırıkkale Üniversitesi\'nde kaymakam, gençlere Terörsüz Türkiye\'yi anlattı

Kırıkkale Üniversitesi Bahşılı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı Töreni gerçekleştirildi.

Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz tarafından "Terörsüz Türkiye Bağlamında Gençlik" konulu akademik yıl açılış dersi verildi.

Kaymakam Kazanasmaz, gençlerin Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkati çekti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi bağlamında gençlere düşen sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kazanasmaz, gençlerin eğitimli, bilinçli, sorumluluk sahibi ve toplumsal gelişime katkı sunan bireyler olarak yetişmelerinin önemini vurguladı.

Kazanasmaz, toplumsal huzurun ve birlik kültürünün güçlendirilmesinde gençlerin üstleneceği rolün önemine değinerek, gençlerin sahip oldukları bilgi, birikim ve enerjiyi ülkenin geleceğine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şükrü Dilsiz de bir konuşma yaptı.

Programa, ilçe protokolü, meslek yüksekokulu personeli ve öğrenciler katıldı.