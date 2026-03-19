Kırıkkale Valisi Bayramda Polisi Ziyaret Etti

19.03.2026 17:40
Kırıkkale Valisi Hüseyin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı. Burada personelle sohbet eden Vali Sarıibrahim, trafik ile ilgili bilgiler aldı. Vali Sarıibrahim, toplam 122 ekip ve 777 personelle vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için sahada olduklarını belirterek, "Dileğimiz ve isteğimiz, sevdiklerimizle hep beraber şeker tadında bir bayram geçirelim. Başta şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Sürücülerimize trafik güvenliği anlamında emniyet kemeri başta olmak üzere arkadaşlarımızın uyarılarını dikkate almalarını, belirli sürelerde dinlenmelerini, hız ve diğer kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar bir kazamız yok. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayız" dedi.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Fransa’da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu
İsrail’de korku dolu gece Hizbullah roketleri böyle görüntülendi İsrail'de korku dolu gece! Hizbullah roketleri böyle görüntülendi
Sadettin Saran’dan Mustafa Varank’a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var
Başakşehir’de gol sesi çıkmadı Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
HSK’dan sürpriz kararname 12 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
