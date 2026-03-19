Kırıkkale Valisi Bayramda Polisi Ziyaret Etti

KIRIKKALE VALİSİ, 'KİLİT KAVŞAK'TA GÖREVLİ PERSONELLE BAYRAMLAŞTI

Kırıkkale Valisi Hüseyin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı. Burada personelle sohbet eden Vali Sarıibrahim, trafik ile ilgili bilgiler aldı. Vali Sarıibrahim, toplam 122 ekip ve 777 personelle vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için sahada olduklarını belirterek, "Dileğimiz ve isteğimiz, sevdiklerimizle hep beraber şeker tadında bir bayram geçirelim. Başta şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Sürücülerimize trafik güvenliği anlamında emniyet kemeri başta olmak üzere arkadaşlarımızın uyarılarını dikkate almalarını, belirli sürelerde dinlenmelerini, hız ve diğer kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar bir kazamız yok. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayız" dedi.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE