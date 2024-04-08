Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm polislerin ve ailelerinin haftasını kutlayan Makas, "Vatanımızın birlik ve beraberliği, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet teşkilatımız, milletimizin en fedakar ve saygın kurumlarından biridir. Asayişin ve güvenliğin teminatı olan polislerimiz, her türlü zorluk ve şartta görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. 179 yıllık köklü tarihi boyunca her alanda kendini geliştirmiş ve modern bir teşkilat haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Makas, Kırıkkale'de de polislerin huzur ve güven ortamını sağlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, görevi başındayken şehit olan polisleri rahmetle, gazileri de minnetle andı.