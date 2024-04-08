Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Makas, polis teşkilatının vatanın birlik ve beraberliği, milletin huzuru ve güvenliği için fedakarca çalıştığını vurgulayarak, Kırıkkale'deki polislerin de huzur ve güven ortamını sağlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti.

08.04.2024 13:14
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm polislerin ve ailelerinin haftasını kutlayan Makas, "Vatanımızın birlik ve beraberliği, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet teşkilatımız, milletimizin en fedakar ve saygın kurumlarından biridir. Asayişin ve güvenliğin teminatı olan polislerimiz, her türlü zorluk ve şartta görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. 179 yıllık köklü tarihi boyunca her alanda kendini geliştirmiş ve modern bir teşkilat haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Makas, Kırıkkale'de de polislerin huzur ve güven ortamını sağlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, görevi başındayken şehit olan polisleri rahmetle, gazileri de minnetle andı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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